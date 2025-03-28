Москва, 28 марта, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Россия и Украина помогли воссоединиться четырем семьям. Об этом в пятницу, 28 марта сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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«Радостная новость с белорусско-украинской границы — воссоединяются 4 семьи», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Так, в Россию из Сум вернулась пожилая россиянка, которая отправится к сыну в Смоленскую область. Также к отцу в Нижегородскую область возвращается мужчина с супругой из Киевской области, который нуждался в медицинской помощи, но не смог ее получить, поскольку путь домой после начала спецоперации был отрезан, а сроки действия паспортов истекли.

На Украину же отправили мать с ребенком — они направляются к главе семьи в Харьковскую область, и девятилетнего мальчика, который жил некоторое время с дедушкой в Подмосковье — он также воссоединится с мамой на Украине.

Москалькова уточнила, что воссоединение семей произошло благодаря совместной работе с Международным Комитетом Красного Креста, пограничниками, спецслужбами и в результате переговоров с украинской стороной.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что две сестры, находившиеся на украинской территории, при посредничестве Катара вернулись к маме в Россию.

По словам Львовой-Беловой, усилиями аппарата уполномоченного по правам ребёнка с близкими в России воссоединились 17 детей из 11 семей. При этом 95 детей из 75 семей вернулись к близким на Украину и в другие страны.