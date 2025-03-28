Курск, 28 марта, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Командование поставило перед Вооружёнными силами Украины (ВСУ) задачу захватить новые территории в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в группировке «Север».

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта в Курской и Белгородской областях. Киевское командование отдало такое распоряжение ещё перед началом переговоров», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что, судя по перехваченным радиоданным и показаниям военнопленных, бойцы ВСУ действительно пытаются выполнить данный приказ, но безуспешно.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли свыше 320 бойцов. Также российские силы уничтожили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии. Российские силы нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Горналя, Гуево и Олешни.

24 марта в военном ведомстве также проинформировали об отражении попытки ВСУ проникнуть в Белгородскую область на квадроциклах и багги. Российские беспилотники также уничтожили инженерную машину разграждения, боевую бронемашину и другую технику ВСУ в белгородском приграничье.

Провальной для ВСУ операцию в Курской области ранее назвал британский эксперт Александр Меркурис. Он отметил, что здесь резерв украинской армии был в значительной степени израсходован, а в боях в Курской области погибли или получили ранения тысячи украинцев. Эксперт добавил, что ВСУ не смогут долго удерживать позиции в регионе, ведь их сметёт контрнаступление России.

15 марта обозреватель итальянской газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео также заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область было авантюрой и ошибкой Киева. Он отметил, что ВСУ при попытке вторжения потеряли значительное количество оружия и военной техники, а также человеческие ресурсы, которые будет сложно восполнить. Итальянец подчеркнул: в Киеве предполагали, что, захватив часть территории Курской области, смогут использовать это в качестве рычага и средства обмена, однако итог может быть прямо противоположным.