Лисичанск, ЛНР, 28 марта, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Лисичанску. Об этом 28 марта сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Сегодня укронацисты совершили очередной подлый обстрел мирного города республики. Среди белого дня был нанесен ракетный удар по жилому массиву в Лисичанске», ― написал глава региона в Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате обстрела четверо горожан получили ранения. Всех пострадавших оперативно доставили в медучреждения, врачи оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, повреждения получили жилые дома — обрушились несколько этажей, разрушены кровли. Также повреждены отделение почты и МФЦ.

«Аварийные службы Лисичанска устраняют последствия удара», ― добавил глава ЛНР.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали газораспределительную станцию «Сватово» в ЛНР. В Минобороны отметили, что намеренные удары по этому и другим российским энергообъектам были нанесены, когда в Эр-Рияде проходили переговоры экспертного уровня между Россией и США, направленные на урегулирование конфликта на Украине.

В этот же день дрон ВСУ атаковал инфраструктуру кубанского филиала «Россетей» в Краснодарском крае, из-за чего была отключена высоковольтная линия «Ростовская АЭС — Тихорецк № 2».

Пасечник 26 марта сообщил, в результате «варварского обстрела» ВСУ в Кременском районе погибли шесть человек, в том числе три сотрудника СМИ. Это корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Кроме того, осколочные ранения получил 14-летний школьник.