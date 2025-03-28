ВСУ нанесли ракетный удар по Лисичанску в ЛНР
Четыре человека получили ранения при ракетном ударе ВСУ по Лисичанску
Лисичанск, ЛНР, 28 марта, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Лисичанску. Об этом 28 марта сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
«Сегодня укронацисты совершили очередной подлый обстрел мирного города республики. Среди белого дня был нанесен ракетный удар по жилому массиву в Лисичанске», ― написал глава региона в Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате обстрела четверо горожан получили ранения. Всех пострадавших оперативно доставили в медучреждения, врачи оказывают им необходимую помощь.
Кроме того, повреждения получили жилые дома — обрушились несколько этажей, разрушены кровли. Также повреждены отделение почты и МФЦ.
«Аварийные службы Лисичанска устраняют последствия удара», ― добавил глава ЛНР.
Как сообщало ИА Регнум, 24 марта ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали газораспределительную станцию «Сватово» в ЛНР. В Минобороны отметили, что намеренные удары по этому и другим российским энергообъектам были нанесены, когда в Эр-Рияде проходили переговоры экспертного уровня между Россией и США, направленные на урегулирование конфликта на Украине.
В этот же день дрон ВСУ атаковал инфраструктуру кубанского филиала «Россетей» в Краснодарском крае, из-за чего была отключена высоковольтная линия «Ростовская АЭС — Тихорецк № 2».
Пасечник 26 марта сообщил, в результате «варварского обстрела» ВСУ в Кременском районе погибли шесть человек, в том числе три сотрудника СМИ. Это корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Кроме того, осколочные ранения получил 14-летний школьник.