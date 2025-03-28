Москва, 28 марта, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Визит Владимира Зеленского к президенту Франции Эммануэлю Макрону обернулся для главы киевского режима саморазоблачением, пишет газета «Взгляд».

Lionel Urman/Global Look Press

Авторы материала указали на веселое расположение духа у Зеленского во время его визита.

«При этом он наговорил таких вещей, которые обойдутся ему и Украине дорого. Счет за эти разговоры придет не только из Москвы, но и из Вашингтона», — отмечается в публикации.

Французские власти в честь приезда главы киевского режима украсили Эйфелеву башню в Париже в желто-синие цвета по аналогии с флагом Украины. Авторы материала считают, что такая «пышная форма должна скрыть скудность содержания» беседы и заявлений лидеров двух государств. Так, в ходе переговоров Макрон в очередной раз заявил об обсуждаемой отправке на территорию Украины военного контингента Франции и Великобритании. Авторы указывают, что выполнить это намерение невозможно, поскольку Москва неоднократно и категорически заявляла, что никаких контингентов из стран НАТО на Украине не потерпит. Также осуществить затею с «миротворцами» будет крайне трудно и попросту опасно без организационной поддержки США, а президент страны Дональд Трамп ее не обещал.

Журналисты напомнили, что Зеленский в ходе поездки позволил себе хамские высказывания в адрес президента России Владимира Путина и спецпредставителя главы Белого дома Стива Уиткоффа. Также в ходе встречи с представителями французской прессы он признал, что согласился с американской идеей о перемирии только для того, чтобы эту идею отвергла Россия, переведя гнев Дональда Трампа на себя. Авторы статьи уверены, что Зеленский усугубляет противоречия между Евросоюзом и США, а его недальновидность приведёт лишь к тому, что разозлившаяся администрация США посадит Киев на «голодный паёк».

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский прибыл во Францию 26 марта, он провел встречу с французским лидером. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров Макрон заявил, что миротворческие силы, которые Запад планирует направить на Украину, в случае нападения смогут дать «военный ответ».

Французский президент отметил, что западных военных не будут размещать на линии фронта, а также у них не будет цели вступать в конфликт с Вооруженными силами России. Макрон добавил, что если «миротворческие силы» окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят. Он также обратил внимание, что «миротворцы» появятся на Украине, чтобы гарантировать долгосрочный мир.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 марта заявил, что мечтатели из Евросоюза, желающие разместить войска на украинской территории, каждый день доказывают свою полную несостоятельность. По его словам, разговоры о вводе миротворческого контингента на территорию Украины выглядят как попытки спасти остатки киевского режима от «гнева народного».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине и настаивает на окончательном разрешении украинского конфликта.