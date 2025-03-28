Москва, 28 марта, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин продлил до 1 июля разрешение иностранным гражданам платить за российский газ не только в Газпромбанке, но и в других финансовых учреждениях. Указ главы государства был опубликован 28 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее такое разрешение было предоставлено до 1 апреля.

«До 1 июля 2025 года обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублёвый счёт», — сказано в документе.

Указ, согласно которому иностранные покупатели российского газа получили возможность производить оплату не только через Газпромбанк, глава государства подписал в декабре 2024 года. Согласно этим правилам, уполномоченные банки могут зачислять средства в рублях, которые поступили от третьих лиц, в качестве оплаты иностранными покупателями поставок топлива.

Как передавало ИА Регнум, бывшая администрация США в период президентства Джозефа Байдена в ноябре 2024 года ввела санкции в отношении «Газпрома» и Газпромбанка, в результате чего страны Центральной Европы стали испытывать затруднения в оплате российского газа. Их руководители обратились к администрации США с просьбой о предоставлении им исключения.

В частности, 21 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Вашингтон согласился сделать такое исключение для Будапешта. Кроме того, аналогичные решения были приняты властями США в отношении Турции и Словакии.