Дублин, 28 марта, 2025, 16:19 — ИА Регнум. После удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по российской газоизмерительной станции «Суджа» стало очевидно, что киевский режим не стремится к деэскалации. Об этом заявил ирландский журналист Чейз Боуз в соцсети X.

Кадр из видео

28 марта ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, после чего она фактически уничтожена.

«Киев нанёс удар по ГИС в Судже. Теперь кажется очевидным, что киевская диктатура абсолютно не заинтересована в любой форме деэскалации», — указал он в публикации.

К посту Боуз прикрепил видео, на котором запечатлён процесс горения объекта.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Российский лидер отдал соответствующий приказ ВС РФ, средства ПВО сбили семь дронов, уже направленных по целям на Украине. Запрет действует в течение 30 суток с 18 марта и может быть продлён, а в случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств.

Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично заявил о принятии договорённостей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики. Он отметил, что Киев якобы всегда выступал за прекращение ударов по таким объектам. При этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае.

28 марта в Минобороны РФ также сообщили о попытке ВСУ нанести удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). В ведомстве уточнили, что утром российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных беспилотников самолётного типа, направлявшихся к НПЗ.