Херсон, 28 марта, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удар по маршрутам поставок оружия ВСУ в Херсоне. Об этом 28 марта сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В результате удара, нанесённого днём 27 марта в районе железнодорожного вокзала Херсона, было уничтожено значительное количество бронетехники, снарядов и ракет противника, рассказал Лебедев «РИА Новости».

«Поразили овощебазу с боеприпасами — «овощи» детонировали до семи вечера… Детонация и пожар говорят о том, что в составе присутствовали вагоны со снарядами и ракетами. По дополнительным сведениям, уничтожено много бронетехники — речь о десятках единиц. Итог: на данный момент железнодорожный вокзал в Херсоне непригоден для приёма и отправления составов», — заявил координатор подполья.

Украинские СМИ ранее также сообщили о нанесении удара по вокзалу Херсона, а именно по составу, который использовался для обеспечения ВСУ. По этим данным, несколько вагонов поезда были уничтожены, в центре города «началась суета», а некоторые районы Херсона остались без света.

Минобороны РФ о нанесении ударов по Херсону 27 марта не сообщало.

Как передавало ИА Регнум, в течение недели Вооружённые силы России нанесли семь групповых ударов по целям на Украине. Удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Поражалась инфраструктура военных аэродромов, пункты управления и места хранения дронов, склады боеприпасов и места временной дислокации противника.