Лондон, 28 марта, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп презирает главу киевского режима Владимира Зеленского и считает Украину слабым государством. Об этом пишет британская газета The Times.

Global Look Press

«Трамп убеждён в слабости Украины, презирает Зеленского, а также он взбешён многомиллиардной помощью, которую Киеву представил экс-президент США Джо Байден», — указал автор статьи Хью Томлинсон.

В публикации также указано, что готовящаяся сделка по полезным ископаемым призвана вернуть американские средства, ранее вложенные в Украину, с запасом.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа с Зеленским, на которой планировалось подписать соглашение по полезным ископаемым. Однако глава киевского режима тогда высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также попытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Подписание документа отменили, а Зеленского попросили уехать из Белого дома.

9 марта Трамп заявил, что, несмотря на перепалку с Зеленским, по-прежнему ждёт подписания сделки по редкоземельным металлам. Госсекретарь США Марко Рубио также отметил, что Вашингтон продолжает работу над соглашением с Украиной.

24 марта Трамп заявил, что Вашингтон и Киев согласовали соглашение по редкоземельным металлам, и вскоре оно будет подписано.