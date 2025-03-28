Москва, 28 марта, 2025, 16:04 — ИА Регнум. Националистические формирования на Украине расширяются, набирают силу и влияние. Эти процессы говорят об утрате контроля со стороны Киева, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он отметил, что накануне об этом говорил президент России Владимир Путин. С тенденцией к потере Киевом контроля связана идея российского лидера о введении на Украине внешнего управления, пояснил пресс-секретарь.

«Националистические подразделения типа «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) набирают силу, они оказывают всё большее влияние, [наблюдается] тенденция к расширению этих сил. Собственно, бригада «Азов» сейчас трансформируется в дивизию», — сказал Песков.

По его словам, в действиях украинских войск наблюдается тотальная бесконтрольность, все сегменты ВСУ очевидным образом не выполняют приказы. Они продолжают попытки ударов по объектам энергетической инфраструктуры России, хотя Украина, как было заявлено, присоединилась к мораторию и дала военным соответствующие приказы.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта Путин в ходе беседы с экипажем атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске предложил взять Украину под внешнее управление. Глава государства пояснил, что это позволит организовать возможность проведения выборов в стране и открыть путь к переговорам по урегулированию конфликта. Президент также заявил, что в данном случае возможно введение временного управления в рамках миротворческой деятельности Организации Объединённых Наций (ООН). Путин напомнил, что так было в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и некоторых частях бывшей Югославии.

Инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам Путин и президент США Дональд Трамп согласовали в телефонном разговоре 18 марта. Президент России сразу отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего были сбиты семь дронов, уже направленных по целям на Украине.

В тот же день глава киевского режима Владимир Зеленский публично заявил о принятии договорённостей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики и отметил, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по таким объектам. Однако атаки на российские энергообъекты продолжились, о чём ежедневно информирует Минобороны РФ.