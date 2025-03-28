Москва, 28 марта, 2025, 15:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с гибелью людей в результате землетрясения, сообщила пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в административных областях Сагайн и Мандалай», — указано в телеграмме.

Путин отметил, что в России разделяют скорбь дружественного мьянманского народа. Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки людям, потерявшим родных и близких, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Мьянма и другие страны, пострадавшие в результате землетрясения, пока не просили Россию о помощи, но если такие запросы поступят, в Москве их внимательно рассмотрят.

По данным властей Мьянмы, погибли по меньшей мере 20 человек. Ещё не менее 300 получили ранения. Раненых принимают больницы в Мандалае, втором по величине городе страны.

Магнитуда землетрясения на территории Мьянмы, по различным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Примерно через 11 минут за ним последовал повторный афтершок магнитудой 6,4.

Подземные толчки затронули и территорию Таиланда. В столице страны Бангкоке зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. Власти объявили эвакуацию жителей высотных домов и ввели в городе режим чрезвычайного положения. Один из строящихся в Бангкоке небоскрёбов обрушился, сообщалось о двух погибших. Предполагается, что под завалами могут находиться несколько десятков человек.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что в курортных зонах Таиланда разрушений нет, а информации о пострадавших российских туристах не поступало. В Бангкоке, по предварительным данным АТОР, может находиться до 2 тыс. туристов из России, в том числе около четверти — из числа организованных путешественников. В ассоциации также напомнили, что в Бангкоке постоянно проживает значительное количество российских граждан.