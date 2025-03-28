Москва, 28 марта, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Ленинградской области Александра Дрозденко идти на губернаторские выборы в сентябре 2025 года и пожелал ему успехов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Александр Дрозденко

В ходе встречи в Кремле Дрозденко доложил Путину о развитии региона. Президент отметил опережающие темпы роста продолжительности жизни в Ленобласти. Путин также заявил, что Ленобласть имеет хорошие заделы по инвестпроектам.

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