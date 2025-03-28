Москва, 28 марта, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку при помощи беспилотников атаковать инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Об этом 28 марта сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, на объект были нацелены несколько десятков дронов.

«Утром 28 марта российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, 27 марта в Белгородской области в результате украинского обстрела произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта Вооружённые силы Украины нанесли новые удары по объектам российской энергетической инфраструктуры. Так, под удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS попала газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области. В результате атаки со стороны украинских формирований произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен.

Днём ранее в результате прицельного артиллерийского обстрела ВСУ по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе Белгородской области.

В Минобороны отметили, что это говорит о том, что все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой главы киевского режима Владимира Зеленского.

В ведомстве также уточнили, что целью этих ложных заявлений Зеленского является стремление не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановление своего военного потенциала с помощью европейских «союзников».

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. После этого российский лидер отдал соответствующий приказ ВС РФ, а российские военнослужащие даже сбили семь своих дронов, уже направленных по целям на Украине.

Зеленский публично поддержал договорённость, при этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае, а позднее в нарушение моратория атаковали ещё более десятка объектов энергетики.