Тбилиси, 28 марта, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Страны Прибалтики с февраля 2022 года призывали Грузию к открытой конфронтации с Россией. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в соцсети X.

Инна Кукуджанова/ТАСС

«Эстония, Латвия и Литва отчаянно пытались укрепить свою собственную безопасность, пытаясь отвлечь внимание России в других местах и тем самым подтолкнув Грузию к открытой конфронтации с Москвой после начала украинского конфликта», — указал он в публикации.

Папуашвили также рассказал, что Грузию, которая не входит ни в ЕС, ни в НАТО, заставляли поддержать антироссийские санкции, рассчитывая на эскалацию грузино-российских отношений. По его словам, Запад хотел попросту пожертвовать Грузией ради своих собственных интересов, отметив, что вооружённый конфликт с Россией республика бы не пережила.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта Папуашвили также заявил, что страны Прибалтики демонстрируют враждебное отношение к народу и правительству Грузии. Таким образом он прокомментировал частые визиты в Прибалтику грузинской оппозиции, а также регистрацию в этих странах грузинских НПО. Парламентарий также напомнил, что 24 марта начался визит в Прибалтику экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили. По словам депутата, там её «проинструктируют, как навредить Грузии».