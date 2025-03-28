Бангкок, 28 марта, 2025, 15:37 — ИА Регнум. В Бангкоке после обрушения здания около 20 человек оказались заблокированы в шахте лифта. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на местные власти.

EPA/TASS

«В Бангкоке, на месте обрушившегося здания, чиновник сообщил журналистам, что 70 человек все еще пропали без вести. Еще 20 человек оказались в ловушке в шахте лифта», — говорится в материале.

Уточняется, что на данный момент нет информации о том, живы ли они.

Как передавало ИА Регнум, утром 28 марта в Бангкоке зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. В результате землетрясения в городе обрушился строящийся небоскрёб, сообщалось о двух погибших. Предполагается, что под завалами могут находиться несколько десятков человек.

Была объявлена эвакуация жителей высотных домов. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават ввела в столице страны режим чрезвычайного положения.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что на фоне землетрясения в стране сообщений о пострадавших российских туристах не поступало.