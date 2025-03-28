В Бангкоке после обрушения здания десятки людей заблокированы в шахте лифта
NYT: Бангкоке 20 человек заблокированы в шахте лифта после обрушения здания
Бангкок, 28 марта, 2025, 15:37 — ИА Регнум. В Бангкоке после обрушения здания около 20 человек оказались заблокированы в шахте лифта. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на местные власти.
«В Бангкоке, на месте обрушившегося здания, чиновник сообщил журналистам, что 70 человек все еще пропали без вести. Еще 20 человек оказались в ловушке в шахте лифта», — говорится в материале.
Уточняется, что на данный момент нет информации о том, живы ли они.
Как передавало ИА Регнум, утром 28 марта в Бангкоке зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. В результате землетрясения в городе обрушился строящийся небоскрёб, сообщалось о двух погибших. Предполагается, что под завалами могут находиться несколько десятков человек.
Была объявлена эвакуация жителей высотных домов. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават ввела в столице страны режим чрезвычайного положения.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что на фоне землетрясения в стране сообщений о пострадавших российских туристах не поступало.