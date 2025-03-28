Курск, 28 марта, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Погибшего от прямого удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) Героя России и командира огневой группы спецназа Росгвардии майора Марата Тибилова похоронят во Владикавказе, заявил 28 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Александр Казаков/ТАСС

«Останки военнослужащего по решению директора Росгвардии Виктора Золотова должны быть доставлены на родину Талиба (позывной Тибилова. — Прим. ред.) во Владикавказ. Там он будет торжественно похоронен со всеми воинскими почестями по православному обычаю», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Врио главы региона выразил соболезнования родным и близким майора Тибилова, а также заявил, что в Курской области будет увековечена память Героя России.

Как передавало ИА Регнум, о гибели Тибилова при выполнении служебно-боевой задачи в Курской области стало известно ранее 28 марта. Командир родился в Северной Осетии. В специальной военной операции он участвовал с февраля 2022 года. Военнослужащий выполнял боевые задачи на территории Запорожской области, в ДНР и ЛНР, а также в Курской области.

В феврале 2025 года президент России Владимир Путин вручил Тибилову медаль «Золотая Звезда» Героя России. Звание он получил за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевых задач СВО и за отражение нападения ВСУ на Курскую область. В 2022 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в зоне боевых действий, командира огневой группы был награждён двумя орденами Мужества.