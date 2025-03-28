Героя России Марата Тибилова похоронят во Владикавказе
Погибшего от удара ВСУ Героя России Марата Тибилова похоронят во Владикавказе
Курск, 28 марта, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Погибшего от прямого удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) Героя России и командира огневой группы спецназа Росгвардии майора Марата Тибилова похоронят во Владикавказе, заявил 28 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Останки военнослужащего по решению директора Росгвардии Виктора Золотова должны быть доставлены на родину Талиба (позывной Тибилова. — Прим. ред.) во Владикавказ. Там он будет торжественно похоронен со всеми воинскими почестями по православному обычаю», — написал Хинштейн в Telegram-канале.
Врио главы региона выразил соболезнования родным и близким майора Тибилова, а также заявил, что в Курской области будет увековечена память Героя России.
Как передавало ИА Регнум, о гибели Тибилова при выполнении служебно-боевой задачи в Курской области стало известно ранее 28 марта. Командир родился в Северной Осетии. В специальной военной операции он участвовал с февраля 2022 года. Военнослужащий выполнял боевые задачи на территории Запорожской области, в ДНР и ЛНР, а также в Курской области.
В феврале 2025 года президент России Владимир Путин вручил Тибилову медаль «Золотая Звезда» Героя России. Звание он получил за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевых задач СВО и за отражение нападения ВСУ на Курскую область. В 2022 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в зоне боевых действий, командира огневой группы был награждён двумя орденами Мужества.