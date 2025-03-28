Москва, 28 марта, 2025, 15:19 — ИА Регнум. На IV съезде «Движения первых» в Москве состоялась открытая сессия с официальным представителем Министерства иностранных дел РФ Марией Захаровой. Она ответила на многочисленные вопросы активистов «Движения первых».

Пресс-служба вологодского регионального отделения партии «Единая Россия» Участники «Движения первых» встретились с Марией Захаровой

Как рассказал участник съезда вологжанин, член сокольского местного отделения партии «Единая Россия» Денис Чевачин, встреча прошла в формате живого диалога, где каждый участник смог высказать своё мнение и получить экспертную оценку. Мария Захарова поделилась своим опытом и знаниями, а также дала ценные советы молодым активистам, стремящимся внести свой вклад в развитие России.

Пресс-служба вологодского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Эта сессия стала важным событием для «Движения первых», предоставив возможность узнать больше о работе Министерства иностранных дел и получить вдохновение для дальнейшей деятельности», — отметил руководитель вологодского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Антонов.