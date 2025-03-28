Участники «Движения первых» встретились с Марией Захаровой
Москва, 28 марта, 2025, 15:19 — ИА Регнум. На IV съезде «Движения первых» в Москве состоялась открытая сессия с официальным представителем Министерства иностранных дел РФ Марией Захаровой. Она ответила на многочисленные вопросы активистов «Движения первых».
Как рассказал участник съезда вологжанин, член сокольского местного отделения партии «Единая Россия» Денис Чевачин, встреча прошла в формате живого диалога, где каждый участник смог высказать своё мнение и получить экспертную оценку. Мария Захарова поделилась своим опытом и знаниями, а также дала ценные советы молодым активистам, стремящимся внести свой вклад в развитие России.
«Эта сессия стала важным событием для «Движения первых», предоставив возможность узнать больше о работе Министерства иностранных дел и получить вдохновение для дальнейшей деятельности», — отметил руководитель вологодского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Антонов.