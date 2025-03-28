Москва, 28 марта, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» и объединение «Молодая гвардия» объявили о старте федерального образовательного проекта «ПолитЗавод». Участники проекта пройдут очно-заочную образовательную программу по четырём направлениям: технолог предвыборного штаба, политический спикер, менеджер общественных проектов и специалист в области политического СММ и дизайна.

Пресс-служба вологодского регионального отделения партии «Единая Россия». «Единая Россия» и «Молодая гвардия» запустили проект «ПолитЗавод»

Принять участие в проекте могут молодые люди в возрасте до 35 лет. Приём заявок открыт до 1 мая.

Участники проекта смогут не только обучаться, но применять знания на практике: работать с наставниками, опытными политиками, общественными лидерами в своих регионах, находить единомышленников, продвигать собственные инициативы.

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев отметил, что проект поможет сформировать кадровый резерв для всей партийной инфраструктуры. «Проект зарекомендовал себя — он действовал после основания «Молодой гвардии «Единой России» и был хорошо воспринят молодыми людьми. Это были не только те, кто затем пополнили ряды «Молодой гвардии» и «Единой России». Большое количество участников «ПолитЗавода» потом привлекли к работе в исполнительных органах власти разного уровня, муниципалитетах. И сейчас проект важен», — сказал Якушев.

Председатель «Молодой гвардии «Единой России» Антон Демидов добавил, что экспертами «ПолитЗавода» выступят лидеры мнений, федеральные политики. «Мы готовимся к выборам в Государственную думу, формируем новый актив и готовим его к работе в избирательных штабах. В ходе проекта обучим молодых людей политическим технологиям», — пояснил он.

По словам Демидова, в проекте ожидается участие тысячи молодых людей, а по его итогам отберут 500 финалистов. Победителей пригласят на стажировки в региональные и федеральные органы власти, центральный штаб «Молодой гвардии», они станут помощниками депутатов различных уровней, они также будут интегрированы в работу региональных исполкомов «Единой России».

Пресс-служба вологодского регионального отделения партии «Единая Россия». «Единая Россия» и «Молодая гвардия» запустили проект «ПолитЗавод»

В свою очередь, первый зампредседателя комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Общественной палаты РФ Александр Асафов отметил, что «ПолитЗавод» отвечает на запрос молодёжи об участии в реальной политической жизни страны. В качестве примера он привел политический дизайн, который представляет собой отдельный политический язык. Так, даже у мемов и другого контента есть создатель с политической позицией, которая выражается через юмор, иронию, либо прямо.

«Что касается дебатов — здесь отдельное пространство выработки компетенций, обогащения существующего политического языка», — отметил Асафов.

Говоря о политтехнологиях, он отметил, что здесь представлено не только пространство обучения, а ещё и пространство поиска новых людей, мыслей, подходов. «Поскольку молодёжь — это люди, которые формируют будущее. И тот вызов, который существует для страны в целом, для государства и который реализуется в рамках проекта «ПолитЗавод», обладает предельной актуальностью и востребованностью», — подчеркнул он.

В заключение Владимир Якушев отметил, что одна из основных целей проекта, помимо образовательной, — подготовка качественного кадрового резерва.

«Мы рассчитываем, что участники проекта пополнят всю партийную структуру. Начинается она с первичного отделения. Поэтому будем направлять молодых людей, чтобы они стали кадровым резервом «Единой России» по всем направлениям», — подчеркнул секретарь генсовета.

«Запуск федерального образовательного проекта «ПолитЗавод» от партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии» — это значительный шаг в направлении повышения политической грамотности молодежи», — отметил руководитель МГЕР Вологодской области Альберт Саркисов.

По его словам, поддержка инициатив подобного рода является важным аспектом для формирования ответственных граждан, готовых к активному участию в общественной жизни.