* физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Москва, 28 марта, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Журналистка Надежда Кеворкова (физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) должна выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей по уголовному делу об оправдание терроризма. Приговор суда вступил в законную силу, сообщил адвокат осужденной Калой Ахильгов.

Суды общей юрисдикции города Москвы Надежда Кеворкова (физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Приговор в отношении Надежды Кеворковой не обжалован сторонами и вступил в законную силу», ― процитировал ТАСС правозащитника.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая 2024 года в квартире Кеворковой были проведены обыски, в ходе которых обнаружили плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг».

По информации СМИ, Кеворкова поддерживала связи с террористами, включая Абу Умара Саситлинского (настоящее имя Исраил Ахмеднабиев, внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Она разделяет радикальную исламскую идеологию и публиковала материалы, оправдывающие деятельность террористов. В её социальных сетях находились материалы, оправдывающие нападение на Нальчик в 2005 году и действия движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

7 мая суд удовлетворил ходатайство органов следствия и арестовал журналистку.

Приговор журналистке Второй Западный окружной военный суд вынес 12 марта текущего года. Ей назначили штраф в размере 600 тыс. рублей и освободили из-под стражи прямо в зале суда. Изначально речь шла о штрафе в размере 700 тыс. рублей, но с учётом времени, проведённого в СИЗО, сумма была снижена.

В ходе судебных прений прокурор запрашивал для журналистки шесть лет колонии и штраф в размере 500 тыс. рублей. Кеворкова не признала свою вину.