МВД ликвидировало в Раменском две крупные нарколаборатории
МВД изъяло в двух нарколабораториях в Раменском мефедрон на ₽800 млн
Раменское, Московская область, 28 марта, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Сотрудники МВД обнаружили две крупные нарколаборатории в подмосковном Раменском и изъяли из них крупные партии мефедрона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Полтора миллиона разовых доз синтетического наркотика изъяли из незаконного оборота мои коллеги из ГУНК МВД России. Совместно с сотрудниками территориальных подразделений полиции они пресекли деятельность двух нарколабораторий в Московской области», — написала Волк в Telegram-канале.
Она уточнила, что были задержаны двое местных жителей и уроженец Оренбургской области, которых подозревают в совершении этого преступления.
«Всего по результатам проведенных мероприятий изъято более 200 килограммов мефедрона. По ценам черного рынка розничная стоимость изъятого наркотика составляет более 800 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на преступление и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков (ст. 30 и 228.1 УК РФ). Фигуранты заключены под стражу.
Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года в подмосковной деревне Алфёрово таможенники выявили подпольную лабораторию по производству метадона, финансирование которой осуществлялось с Украины.
Федеральная таможенная служба (ФТС) изъяла 103 кг прекурсоров и химическое оборудование для изготовления наркотиков. ФТС уточняла, что этого сырья хватило бы для производства более 80 кг метадона, стоимость которого на чёрном рынке превышает 400 млн рублей.