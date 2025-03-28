Раменское, Московская область, 28 марта, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Сотрудники МВД обнаружили две крупные нарколаборатории в подмосковном Раменском и изъяли из них крупные партии мефедрона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Полтора миллиона разовых доз синтетического наркотика изъяли из незаконного оборота мои коллеги из ГУНК МВД России. Совместно с сотрудниками территориальных подразделений полиции они пресекли деятельность двух нарколабораторий в Московской области», — написала Волк в Telegram-канале.

Она уточнила, что были задержаны двое местных жителей и уроженец Оренбургской области, которых подозревают в совершении этого преступления.

«Всего по результатам проведенных мероприятий изъято более 200 килограммов мефедрона. По ценам черного рынка розничная стоимость изъятого наркотика составляет более 800 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на преступление и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков (ст. 30 и 228.1 УК РФ). Фигуранты заключены под стражу.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года в подмосковной деревне Алфёрово таможенники выявили подпольную лабораторию по производству метадона, финансирование которой осуществлялось с Украины.

Федеральная таможенная служба (ФТС) изъяла 103 кг прекурсоров и химическое оборудование для изготовления наркотиков. ФТС уточняла, что этого сырья хватило бы для производства более 80 кг метадона, стоимость которого на чёрном рынке превышает 400 млн рублей.