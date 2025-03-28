Москва, 28 марта, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, обсуждались вопросы развития отношений с партнёрами России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Президент РФ Владимир Путин

Совещание прошло в режиме видеосвязи.

«Мы рассмотрим с вами сегодня вопросы развития отношений с партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал президент в начале заседания.

С основным докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года на итоговой коллегии Минобороны Путин отметил, что устремления членов НАТО уже давно вышли за пределы их исторической зоны ответственности, и альянс наращивает активность в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В июле 2024 года Россию посетил президент Индонезии Прабово Субианто. Путин провёл переговоры с Субианто, также состоялась встреча президента Индонезии с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Глава МО РФ отметил, что Россия рассматривает Индонезию как одного из важнейших партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Лавров ранее также подчёркивал, что Индонезия является одним из ключевых партнёров России в АТР и вместе с Москвой выступает за построение многополярного мира.

В марте визит в Россию совершил премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн. В ходе переговоров с Путиным он отметил, что благодаря усилиям России мир движется к многополярности. Лавров в свою очередь ранее заявлял, что укрепление сотрудничества между РФ и Мьянмой поспособствует обеспечению мира и безопасности в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.