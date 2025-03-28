Москва, 28 марта, 2025, 14:53 — ИА Регнум. Неотъемлемой частью возобновления Черноморской инициативы является снятие санкций с «Россельхозбанка», который занимается расчетами, связанными с сельхозпродукцией. Об этом в пятницу, 28 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Максим Блинов/РИА Новости

«Дело в том, что неотъемлемой частью Черноморской инициативы является снятие санкций с банковских учреждений, которые занимаются расчетами, связанными с сельхозпродукцией. Суть этих ограничений предельна ясна», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что если страны ЕС не хотят идти по этому пути, то «они не хотят идти по пути мира» и действовать в унисон с усилиями Москвы и Вашингтона, которые делают все «для выхода в мирное русло».

«Это не новое положение. Оно было зафиксировано еще в прошлый раз, когда инициатива действовала, работала, и выполнялись все обязательства, за исключением обязательств по отношению к России», — заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что обязательства по отношению к РФ так и не были выполнены.

Черноморская инициатива (известна также как «Зерновая сделка») была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Сделка предполагала предоставление военными РФ транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля 2023 года, поскольку ни одно из её требований не было выполнено.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в ходе переговоров в Эр-Рияде Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы. Уточнялось, что соглашение должно вступить в силу после отмены соответствующих санкций.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже заявила, что во время встречи делегаций США обязались помочь в восстановлении доступа экспорта сельхозпродукции и удобрений из РФ на мировые рынки, а также в расширении доступа к платежным системам для проведения транзакций.

По словам Захаровой, для этого необходимо снять санкционные ограничения с «Россельхозбанка» и других финансовых организаций, которые обеспечивают операции по международной торговле продовольствием и удобрениями, и подключить их к SWIFT.