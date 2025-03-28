Москва, 28 марта, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Киевский режим полностью теряет контроль над всеми процессами в стране, в том числе над действиями вооружённых формирований Украины. Об этом в ходе брифинга 28 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Официальный спикер Кремля отметил: украинские бойцы как минимум не соблюдают договорённости о прекращении огня, к которым ранее присоединился Киев. Песков констатировал, что ВСУ ежедневно наносят удары по энергообъектам на территории России.

«Объективно совершенно все сегменты ВСУ не слушают приказа руководства страны. Продолжают наноситься попытки ударов по объектам энергосистемы, энергоинфраструктуры Российской Федерации», — сказал Песков журналистам.

Официальный спикер Кремля напомнил слова президента России Владимира Путина, который заявил, что украинские неонацистские организации вроде «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) усиливают своё влияние и фактически берут на себя управление страной.

Днём ранее, 27 марта, Путин в ходе беседы с экипажем атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске предложил взять Украину под внешнее управление. Глава государства пояснил, что это позволит организовать возможность проведения выборов в стране и открыть путь к переговорам по урегулированию конфликта.

Президент также заявил, что в данном случае возможно введение временного управления в рамках миротворческой деятельности Организации Объединённых Наций (ООН). Путин напомнил, что так было в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и некоторых частях бывшей Югославии.

Ранее президент России неоднократно подчеркивал нелегитимность главы киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, единственным легитимным органом власти осталась Рада, остальные утратили свою правомочность. Профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро при этом отметил, что украинские националисты могут устроить правительству Зеленского военный переворот в случае, если власти не будут придерживаться желательного для них курса.