Москва, 28 марта, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Опыт работы новых врио губернаторов в регионах их назначения важен, но не обязателен, заявил 28 марта журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Federation Council of Russia/Global Look Press Ирина Гехт

Так он ответил на вопрос о назначении Евгения Солнцева и Ирины Гехт врио губернаторов Оренбургской области и Ненецкого автономного округа (НАО) соответственно.

«Этот опыт, безусловно, очень важный, он приоритетен. Это связь назначаемого кандидата с тем регионом, где ему предстоит работать и в дальнейшем участвовать в выборах. В то же время мы знаем случаи, когда такая связь минимальна, но полным препятствием это не может являться», — заявил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президент Владимир Путин подписал указ о назначении Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа. До этого она была председателем правительства Запорожской области. Гехт окончила образовательную программу «Школа губернаторов».

26 марта глава государства назначил врио главы Оренбургской области Солнцева. Ранее он занимал пост председателя правительства ДНР. Солнцев также является выпускником «Школы губернаторов».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы («Школа губернаторов») была запущена в июне 2017 года. Её создали на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в разговоре с ИА Регнум ранее отметил, что назначение Гехт на должность врио губернатора НАО является частью политики Путина по формированию стратегического кадрового резерва.