Москва, 28 марта, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Российская сторона сохраняет за собой право не исполнять мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на фоне систематического нарушения договоренности со стороны киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

«Российская сторона достигла понимания и договорённости с американскими коллегами. При этом, разумеется, российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория киевским режимом, конечно же, тоже его не соблюдать», — отметил спикер Кремля в ходе брифинга.

Песков также уточнил, что исполнение договорённостей со стороны Москвы будет нелогичным при условии, что каждую ночь киевский режим продолжит наносить новые удары по российской энергетической инфраструктуре.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. После этого российский лидер отдал соответствующий приказ ВС РФ, и российские военнослужащие даже сбили семь собственных дронов, уже направленных по целям на Украине.

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично поддержал договорённость, при этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае, а позднее в нарушение моратория атаковали ещё более десятка объектов энергетики.

При этом Киев продолжает наносить эти удары. В частности, 28 марта ВСУ нанесли удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа», в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен.