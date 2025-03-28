Москва, 28 марта, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не обсуждал идею ввести внешнее управление на Украине с коллегой из США Дональдом Трампом. Об этом 28 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС

«В ходе телефонного разговора эта тема не затрагивалась. Тем не менее это факт, о котором говорил президент», ― указал представитель Кремля.

Песков отметил тотальную бесконтрольность со стороны действий Вооружённых сил Украины.

«Объективно все сегменты ВСУ не слушают приказы руководства страны. Продолжают наноситься попытки ударов по объектам энергетической инфраструктуры России. Если Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие приказы вооружённым силам, то они их очевидно не выполняют», ― добавил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, на фоне того, что ситуация на Украине имеет тенденцию к потере контроля, Путин в качестве одной из идей указал на возможное введение внешнего управления в стране.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 27 марта заявил, что в международной практике существует возможность введения внешнего управления под эгидой ООН, напомнив о таких случаях в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и части бывшей Югославии. Российский лидер отметил, что это может стать отправной точкой для легитимных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которую можно передать под временное управление под эгидой ООН.

По мнению Путина, такой вариант позволил бы провести демократические выборы и сформировать дееспособное правительство, пользующееся доверием народа. Потом бы с этим правительством можно было бы начать переговоры о мирном договоре и подписать легитимные документы, которые будут признаны во всём мире и обеспечат стабильность и надёжность, заключил глава государства.

Неназванный представитель Совета национальной безопасности Белого дома, на которого сослалось агентство Reuters, комментируя эту идею, заявил, что украинский народ и конституция определяют власть в стране. При этом реакции Украины на предложение Путина не последовало.

Российский лидер также в очередной раз заявил, что власть на Украине утратила легитимность, поэтому непонятно, с кем подписывать соглашения.

Зеленский утратил свою легитимность 20 мая 2024 года, отменив выборы под предлогом военного положения. Подписывать с ним документы юридически неверно, учитывая, что на Украине действует подписанный главой киевского режима указ о запрете переговоров с Путиным.