Москва, 28 марта, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Мьянма и другие страны, пострадавшие в результате землетрясения, пока не просили Россию о помощи, но если такие запросы поступят, они будут внимательно рассмотрены. Об этом 28 марта сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Global Look Press

Он отметил, что властям данных стран нужно время для оценки ущерба.

«Насколько я знаю, запросов пока не поступало, но землетрясение было совсем недавно. Властям соответствующих стран необходимо время для оценки ущерба и разрушений. Если подобные обращения будут, разумеется, российская сторона со всем необходимым вниманием и оперативностью их рассмотрит», — заявил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта в Мьянме в результате землетрясения, по последним данным, погибли 20 человек, ещё около 300 получили ранения. Магнитуда землетрясения, по различным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Местные медики заявили, что раненые продолжают поступать, при этом в медучреждениях недостаточно врачей и медсестёр для оказания помощи всем пострадавшим.

В столице Таиланда Бангкоке в свою очередь зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. Была объявлена эвакуация жителей высотных домов. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават ввела в столице страны режим чрезвычайного положения. В Бангкоке обрушился строящийся небоскрёб, сообщалось о двух погибших. Предполагается, что под завалами могут находиться несколько десятков человек.

В Ассоциации туроператоров России проинформировали, что в курортных зонах Таиланда не наблюдается разрушений, а сообщений о пострадавших российских туристах не поступало. Аэропорты страны работают в штатном режиме, а все рейсы «Аэрофлота» выполняются в соответствии с расписанием. В столице страны Бангкоке, по предварительным данным АТОР, может находиться до 2 тыс. туристов из России, в том числе около четверти — из числа организованных путешественников. В ассоциации также напомнили, что в Бангкоке постоянно проживает значительное количество граждан РФ.