Барселона, Испания, 28 марта, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Бразильский футболист Дани Алвес, ранее получивший тюремный срок по обвинению в сексуальном насилии, оправдан в связи с недостаточностью доказательств. Об этом говорится в пресс-релизе Высшего суда Каталонии.

Europa Press/D. Zorrakino. Pool/Global Look Press Дани Алвес

Отмечается, что испанская судебная инстанция «единогласно удовлетворила апелляцию футболиста», которого в феврале 2024 года признали виновным в изнасиловании молодой женщины в одном из ночных клубов Барселоны в декабре 2022 года. Тогда его приговорили к 4,5 года лишения свободы.

В постановлении суда говорится, что показания женщины не заслуживают доверия, когда речь идёт о фактах, которые можно объективно проверить с помощью видеозаписей. Эти записи «явно указывают на то, что её рассказ не соответствует действительности».

«Расхождение между тем, что сообщила заявительница, и тем, что произошло на самом деле, вызвало серьёзные сомнения в достоверности её истории», — указано в документе.

Потерпевшая утверждала, что в ночь на 31 декабря в VIP-зоне ночного клуба «Саттон» футболист заставил её прикоснуться к его половому органу, а затем привёл её в туалет ночного клуба, где уронил на пол, ударил и изнасиловал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее адвокаты Алвеса обжаловали решение первой инстанции, и в марте 2024 года спортсмен вышел на свободу под залог в размере €1 млн. В заключении он провёл 14 месяцев.

Алвес, выступавший за футбольные клубы «Барселона», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен», ранее считался самым титулованным футболистом в истории. Он трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, дважды — Кубок УЕФА, дважды становился обладателем Кубка Америки и Кубка конфедераций, а также выиграл множество внутренних чемпионатов в составе европейских команд. В январе 2023 года после ареста Алвеса мексиканский клуб «Пумас» расторг с ним контракт, подписанный в июле 2022 года.