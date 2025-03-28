Красноярск, 28 марта, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) запустили онлайн-курс «Эвенкийский язык и культура». Он проводится в рамках грантовой программы Восточно-Сибирской нефтегазовой компании (дочернее общества НК «Роснефть»). Программа рассчитана на школьников из отдалённых поселений и школ-интернатов Эвенкийского муниципального района.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Ученые разработали онлайн-курс по эвенкийскому языку и культуре

По словам авторов курса, он нацелен на формирование знаний об основах эвенкийского языка и уникальном мировосприятии, хранящемся в эвенкийской культуре. Разработчики провели апробацию учебных материалов в Байкитской средней школе. Школьники познакомились с основными модулями и техническими возможностями курса. К обучению все желающие могут приступить в начале учебного года.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Ученые разработали онлайн-курс по эвенкийскому языку и культуре

Благодаря грантовой программе ВСНК ранее были успешно реализованы культурно-лингвистические проекты: издано пособие по изучению культуры и языка кето, электронная версия эвенкийско-русского словаря «Эведы-лучады турэрук», сборник работ эвенкийских мастеров и уникальная азбука «Эвенкия: от А до Я», созданная детьми.