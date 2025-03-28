Сортавала, Карелия, 28 марта, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Северо-Запада приступили к работам на магистральной подстанции 220 кВ «Сортавальская». Они проведут диагностику, отремонтируют коммутационные аппараты и силовое оборудование. Эти работы позволят свести к минимуму риск технологических нарушений.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Подстанция обеспечивает надежное электроснабжение потребителей Сортавальского района, на который приходится 80% всего турпотока Карелии. На его территории расположено более 500 объектов, имеющих историко-культурную ценность, в том числе и уникальный природно-культурный памятник — остров Валаам.

Для оценки состояния узлов и агрегатов подстанции специалисты выполнят тепловизионный контроль более 380 точек оборудования, проведут высоковольтные испытания. Также энергетики заменят 33 опорно-стержневых изолятора на современные аналоги из полимерных материалов, которые характеризуются устойчивостью к климатическим воздействиям, выполнят ремонт 10 разъединителей 110 кВ и двух автотрансформаторов. Все материалы и оборудование произведены в России.