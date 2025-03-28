Курск, 28 марта, 2025, 13:54 — ИА Регнум. В Курской области россиянин получил ранения при наезде на мину Вооружённых сил Украины (ВСУ) во время работы в поле. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

t. me/Hinshtein

«В Льговском районе трактор, вспахивающий поле, наехал на взрывное устройство. Ранения получил 30-летний мужчина: с мино-взрывной травмой, осколочным ранением затылочной области головы и шеи его доставляют в Курскую областную больницу», — указал он в публикации.

Хинштейн также уточнил, что в настоящее время угрозы для жизни молодого мужчины нет. По словам врио губернатора, пострадавший проводил работы по боронованию почвы.

Он призвал курян пока не возвращаться в приграничье, ведь, несмотря на обследование этих районов специалистами, нахождение там взрывоопасных объектов всё равно возможно.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта российские инженерные войска начали работы по разминированию приграничных районов Курской области, освобождённых от ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что специалисты будут одновременно очищать от опасных предметов жилые дома, сельскохозяйственные угодья и важные объекты жизнеобеспечения — газопроводы, котельные, линии электропередачи и связи, дороги, мосты.

23 марта россиянин погиб при детонации мины «Колокольчик» в Обоянском районе Курской области. По предварительным данным, мужчина собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который сдетонировал у него в кармане.