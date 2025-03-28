Москва, 28 марта, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пресекла попытку контрабанды военной продукции из Белгорода за границу ЕАЭС. Об этом сообщает региональный Центр общественных связей службы.

Vadim Akhmetov/Global Look Press

«Пресечена преступная деятельность группы лиц, причастных к контрабанде продукции военного назначения. Установлено, что два сотрудника белгородской коммерческой организации с участием проживающего в городе Варшава (Республика Польша) гражданина Украины предприняли попытку незаконного вывоза через таможенную границу ЕАЭС продукции военного назначения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все трое были задержаны. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное перемещение через госграницу РФ с государствами — членами ЕАЭС военной техники (по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ).

Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года ФСБ в Челябинской области задержала мужчину, который через транспортную службу хотел отправить груз с деталями для танков и самолетов в одну из стран Центральной Азии.

В посылке, которую он хотел отправить, нашли две единицы комплектующих, применяемых в бронетанковой и боевой воздушной технике. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о незаконном перемещении через госграницу вооружения (п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ).