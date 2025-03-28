Москва, 28 марта, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю, в период с 22 по 28 марта, сбили два истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом 28 марта сообщили в Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также сбиты 1160 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Кроме того, российские войска нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре военных аэродромов, учебному центру ВСУ, пунктам управления, цехам сборки, местам хранения и подготовки операторов ударных беспилотников. Также российские бойцы поразили высокоточным оружием и ударными дронами склады боеприпасов, а также места временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 660 самолётов, 283 вертолёта, 48 879 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, более 22,5 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1532 боевые машины реактивных систем залпового огня, свыше 23 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 33 475 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА Регнум, всего с начала марта российские военные сбили четыре МиГ-29 Воздушных сил Украины.

О том, что российские военные сбили украинский истребитель в зоне проведения спецоперации, стало известно 27 марта. В тот же день средства ПВО уничтожили две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 137 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Ещё один украинский самолёт расчёты ПВО уничтожили 22 марта. Кроме того, два МиГ-29 были сбиты в воздушном бою 10 и 15 марта.