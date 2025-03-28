Москва, 28 марта, 2025, 13:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Красное Первое в Харьковской области. Об этом 28 марта сообщило Минобороны РФ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Красное Первое Харьковской области», — сказано в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

В этот же день в Минобороны РФ подтвердили освобождение населённого пункт Гоголевка в Курской области. Село располагается в 6 км к западу от Суджи и в 3,5 км от государственной границы.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта президент России Владимир Путин проинформировал, что Луганская Народная Республика уже освобождена на 99%. Территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей очищены от ВСУ более чем на 70%.

В этот же день глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ уверенно продвигаются на данном направлении, пресекая контратаки Вооружённых сил Украины.

По его словам, российские войска сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска. Фронт на данном участке медленно, но уверенно движется, заключил Ганчев. 2 марта российские военнослужащие отрезали группу бойцов ВСУ от основных сил противника на купянском участке фронта.

25 марта под контроль российских войск перешли населённые пункты Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области. За неделю с 15 по 21 марта ВС РФ освободили три населённых пункта в Курской и Запорожской областях — Заолешенка, Рубанщина (в Курской области) и Степовое (в Запорожской).