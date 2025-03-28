Москва, 28 марта, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю нанесли семь групповых ударов по целям на Украине. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны России/ТАСС

Удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками.

«Поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также места временной дислокации националистов и украинских вооружённых формирований», — сказано в сообщении.

Также 28 марта в военном ведомстве проинформировали об освобождении населённого пункта Красное Первое в Харьковской области. Российские средства ПВО за неделю сбили два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины, а также 1160 беспилотников противника. Совокупные потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции составили за неделю до 10 780 человек.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» президент Владимир Путин заявил, что российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. Глава государства отметил: ранее он говорил, что ВС РФ «дожмут» противника, но теперь есть основания предполагать, что российские войска противника «добьют».

Президент также заявил, что Луганская Народная Республика на данный момент освобождена от ВСУ на 99%, а Донецкая Народная Республика, Запорожская и Херсонская области — более чем на 70%.