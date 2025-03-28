Москва, 28 марта, 2025, 13:41 — ИА Регнум. В Сбербанке поддержали решение правительства РФ о предоставлении средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург через субординированные депозиты банков. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Такое решение взаимовыгодно и для государства, и банков: с одной стороны, Минфин передает проектный риск банкам, а с другой стороны, банки получают необходимую прибавку к капиталу, что улучшит их нормативы и расширит возможности по кредитованию экономики страны», — сказал топ-менеджер.

По словам Ведяхина, ранее в РФ не было прецедентов предоставления банкам средств ФНБ для дальнейшего связанного целевого использования в форме кредита заёмщику. Поэтому решение правительства по «депозитной схеме» требует большой работы по обновлению нормативных документов.

«Сбербанк лидирует данный процесс со стороны банков. Мы тесно сотрудничаем с Минфином, Минэком и Минтрансом, также есть большая поддержка со стороны правительства РФ. Мы благодарим всех коллег, с которыми вместе реализуем новый финансовый механизм. Менее чем за 1,5 месяца совместными усилиями удалось разработать ряд постановлений и распоряжений, некоторые из документов уже успешно приняты правительством», — добавил Ведяхин.

Так, на проект ВСМ предусмотрено 300 млрд рублей из ФНБ, которые будут распределены между банками пропорционально доле их финансового участия в кредитном договоре.