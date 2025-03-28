Москва, 28 марта, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Минобороны России запустило новый мультимедийный проект, посвящённый участникам Великой Отечественной войны разных национальностей, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. Соответствующая публикация появилась на сайте ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов

«В год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне Министерство обороны Российской Федерации запускает новый мультимедийный проект, посвященный участникам войны разных национальностей, удостоенным высокого звания Героя Советского Союза. Проект создан на основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России, которые ранее не были доступны широкой общественности. Эти материалы раскрывают неизвестные страницы биографий героев и их боевые подвиги», — говорится в сообщении.

Так, была рассекречена в том числе история Яниса Вилхелмса из Латышской стрелковой дивизии.

«Вилхелмс добровольцем ушёл на фронт в 1941 году, вступив в ряды 201-й Латышской стрелковой дивизии, защищавшей подступы к Москве. С первых дней он проявил себя как бесстрашный боец. В боях под Наро-Фоминском, Боровском в декабре 1941 года, будучи ещё командиром отделения, товарищ Вилхелмс проявил исключительное мужество и отвагу. Во время атак под д. Елагино он смело подползал к вражеским дзотам и брошенными в амбразуры ручными грамотами уничтожал огневые точки. Но настоящую славу Вилхелмс снискал как снайпер. Охотился он по-особенному: ночью, в одиночку, пробирался к оккупированным населённым пунктам, маскировался и выжидал. Пуля настигала фашистов, стоило им выйти подышать или закурить», — отмечено в публикации.

Помимо него среди героев нового проекта ещё 18 представителей разных национальностей и республик СССР: России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эстонии. Про каждого из них рассказывается подробная история, раскрывающая подробности его подвига и другие достижения.

Как передавало ИА Регнум, 16 января президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года защитника Отечества. Глава государства предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне и вспомнить при этом также тех, кто защищал Родину в других войнах.