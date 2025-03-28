Москва, 28 марта, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Самолёт, вылетевший из московского аэропорта Внуково, совершил посадку в воздушной гавани Утапао, находящейся недалеко от курортного города Паттайя в Таиланде. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«В Паттайе менее часа назад приземлился рейс Azur Air из Москвы», ― говорится в сообщении ассоциации в Telegram-канале.

В диспетчерской службе подтвердили прибытие самолёта и отметили, что рейс авиакомпании Azur Air, который покинул российскую столицу в 02:12 мск, прибыл почти на 10 минут раньше, чем было запланировано.

Также сообщалось о подготовке к вылету рейса той же авиакомпании ZF2872 в Новосибирск.

В АТОР добавили, что после мощного землетрясения все авиарейсы в и из столицы Таиланда выполняются в обычном режиме. Отмечается, что закрытие воздушных гаваней действительно было, но краткосрочное ― по распоряжению местных авиационных властей аэропорты не работали на прилет и вылет порядка 20 минут.

В «Аэрофлоте» сообщили, что авиакомпания не получала официальных уведомлений об ограничении работы аэропортов Бангкока и Пхукета.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта в Бангкоке зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр находился в соседней Мьянме.

На фоне мощного землетрясения была объявлена эвакуация жителей высотных домов. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават по итогам экстренного совещания ввела в столице Таиланда режим чрезвычайного положения. Из-за сейсмособытия аэропорты Таиланда временно приостановили работу. Аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке не выполнял рейсы в течении 20 минут в качестве меры предосторожности, но затем возобновил полеты.

По данным АТОР, в Бангкоке могут находиться до 2 тыс. туристов из России. Из них около четверти ― организованные путешественники. Сообщений от туроператоров о пострадавших туристах не поступало. Они заявили, что в курортных зонах Таиланда никаких разрушений или паники не наблюдается, туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают свой отдых «в штатном режиме».