Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 28 марта, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Сотрудники «Роспан Интернешнл» (входит в «Роснефть») в преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне провели урок мужества для учеников «Роснефть-классов» и «Движения первых» в Новом Уренгое.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Новом Уренгое прошел урок мужества для школьников

Школьники увидели документальный фильм «Война моторов», где рассказывается о роли нефти в войне и героической работе нефтяников в тылу, благодаря которой Красная армия бесперебойно снабжалась горючим.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Новом Уренгое прошел урок мужества для школьников

Волонтеры рассказали о вкладе нефтяников в восстановление нефтегазовой отрасли в послевоенные годы и провели интеллектуальную игру «Война и мир». Школьники отгадывали песни военных лет в исполнении современных артистов и на скорость собирали пазл с изображением военной техники.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Новом Уренгое прошел урок мужества для школьников

Урок завершили выступлением участников корпоративного фестиваля «Энергия талантов», которые исполнили песни военных лет.