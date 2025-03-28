Запорожье, Запорожская область, 28 марта, 2025, 14:06 — ИА Регнум. Верховный суд Республики Крым признал преступления немецко-фашистских захватчиков на территории Запорожской области геноцидом. Там в годы Великой Отечественной войны были замучены и расстреляны 116 пациентов и работников «Преславской дифколонии» — интерната для детей с задержками развития и инвалидов. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

28 марта Верховный суд Республики Крым вынес решение о признании геноцидом преступлений против народов СССР со стороны немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны на территории Запорожской области. СК РФ удалось собрать обширную доказательную базу, изучая и анализируя архивные материалы.

Правоохранители установили, что во время ВОВ фашисты с особой жестокостью уничтожали местных жителей. Архивные записи сохранили свидетельства о том, как захватчики сгоняли мирных жителей в сараи и затем сжигали людей заживо. Кроме того, в документах зафиксированы многократные случаи убийства младенцев, которых отбирали у матерей и живыми бросали в ямы и закапывали землёй. На территории Запорожской области существовали концентрационные лагеря, руководство которых подвергало пыткам содержавшихся там советских граждан, а также издевалось над родственниками задержанных, которые приносили своим близким передачи.

Особое внимание следователи уделили изучению преступлений оккупантов в отношении пациентов и работников «Преславской дифколонии» — интерната для детей с задержками развития и инвалидов, располагавшегося в Приморском районе Запорожской области. Специалистам удалось восстановить события октября 1941 года, когда немецко-фашистскими захватчиками на территории этого учреждения были замучены и расстреляны работники и пациенты в возрасте от 15 до 29 лет, а также жители ближайших деревень. Всего, по архивным данным, жертвами стали 116 человек. В процессе раскопок следователям удалось обнаружить на месте интерната останки 25 человек, которые, по заключению экспертов, имели признаки насильственной смерти.

«Следственным комитетом России достоверно установлены факты целенаправленного массового уничтожения советских граждан немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Запорожской области. В ходе изучения архивных материалов, анализа свидетельских показаний, проведения раскопок следователями собран комплекс доказательств, подтверждающих бесчеловечную жестокость гитлеровцев к мирным жителям. Немцы загоняли людей в сараи и сжигали заживо, отбирали у матерей младенцев, истязали стариков. При проведении следственных действий на месте бывшего интерната для детей-инвалидов в Приморском районе Запорожской области были обнаружены останки более 25 человек, погибших в результате преступных действий оккупантов. Выводы судебно-медицинских экспертиз подтвердили насильственный характер смерти и период убийства фашистами беззащитных жертв, среди которых были работники и пациенты медицинского учреждения. Такие преступления не имеют срока давности, и Следственный комитет России продолжает работу по их фиксации и доказыванию», — сообщило ведомство.

За время оккупации территории Запорожской области немецко-фашистские захватчики уничтожили инфраструктуру региона: разграбили предприятия, разрушили лечебные, образовательные и культурные учреждения.

«Собранные следствием доказательства и установленные факты стали дополнительными подтверждениями того, что преступления гитлеровцев были направлены на уничтожение мирного населения не только отдельных населенных пунктов и регионов, но и всего советского народа», — заявили в СК.

Ранее ИА Регнум сообщало, что В Запорожской области потребовали признать геноцидом советского народа преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в регионе в годы Великой Отечественной войны.