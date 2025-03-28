Суджа, Курская область, 28 марта, 2025, 13:13 — ИА Регнум. Пожар от удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по газоизмерительной станции «Суджа» попал на видео. Соответствующие кадры 28 марта опубликовало Минобороны РФ в Telegram-канале.

Кадр из видео

«28 марта около 10:20 киевским режимом нанесен удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа», — сказано в публикации оборонного ведомства.

После атаки украинских формирований на газоизмерительной станции произошло серьёзное возгорание, энергообъект фактически уничтожен. На снятых кадрах видно, как на станции полыхает крупный пожар.

Кроме того, около 15:00 27 марта украинские формирования вели прицельный артиллерийский обстрел энергообъекта «Россетей» в Белгородской области. В результате без электроснабжения остались потребители в Шебекинском районе.

Утром 28 марта российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 19 украинских ударных беспилотников, нацеленных на инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

После очередной атаки ВСУ на объекты энергетики РФ Минобороны России назвало уловкой главы киевского режима Владимира Зеленского обещание прекратить удары, чтобы не допустить обрушения фронта и восстановить военный потенциал Украины за счёт Европы.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. После этого российский лидер отдал соответствующий приказ ВС РФ, а российские военнослужащие даже сбили семь своих дронов, уже направленных по целям на Украине.

Зеленский публично поддержал договорённость, при этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае. Позднее украинские формирования атаковали ещё более десятка объектов энергетики в Курской, Запорожской, Белгородской, Брянской областях, в Крыму и ЛНР.

Согласованный Москвой и Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие моратория на удары по энергосистеме, был опубликован 25 марта. Мораторий действует в течение 30 суток с 18 марта и по взаимной договорённости может быть продлён, при этом в случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств.