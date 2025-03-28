Кызыл, 28 марта, 2025, 13:11 — ИА Регнум. «Роснефть» открыла первый многофункциональный автозаправочный комплекс формата «Зерно» в столице Тывы Кызыле. Комплекс оснащен современным оборудованием, здесь можно заправить около тысячи автомобилей в сутки востребованными видами топлива — АИ-92, АИ-95 и дизельным топливом стандарта «Евро-5».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Тыве открыли первый автозаправочный комплекс «Роснефти»

Помимо заправки в состав АЗК входят магазин и кафе «Зерно». Помещение поделено на функциональные зоны, а цифровые сервисы, включая мобильное приложение «АЗС Роснефть», позволяют дистанционно заправить автомобиль и совершить оплату различными способами.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Тыве открыли первый автозаправочный комплекс «Роснефти»

Для клиентов автозаправочного комплекса будет доступна программа лояльности сети АЗС «Роснефть» — «Семейная команда», благодаря которой заправка автомобиля становится выгоднее. Развитие многофункциональных заправочных комплексов является одним из ключевых приоритетов «Роснефти» в розничном бизнесе. Компания внедряет современные цифровые технологии и расширяет различные виды сервиса для быстрого и комфортного обслуживания клиентов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Тыве открыли первый автозаправочный комплекс «Роснефти»

Розничная сеть «Роснефть» включает около трех тысяч автозаправочных станций в 62 регионах страны.