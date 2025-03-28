Ватикан, 28 марта, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Лечащий врач папы Римского Франциска — глава хирургического отделения больницы «Джемелли» Серджио Альфьери — назвал «чудом» выписку папы из больницы. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Global Look Press

«Это было чудо, что он покинул больницу, папа Римский больше не находится в опасности», — сказал американскому изданию Альфьери.

По его словам, Франциску придется изменить свои жизненные привычки как минимум на несколько месяцев — до тех пор, пока папа не вылечит окончательно легочную инфекцию. Доктор отметил, что Франциск согласился на двухмесячное восстановление, в течение которого папа будет принимать необходимые лекарства.

Альфьери также добавил, что Франциск может работать, но должен избегать перенапряжения. NYT пишет, что такие ограничения станут вызовом для понтифика, который привык к дальним поездкам и физической близости к людям.

Как передавало ИА Регнум, папу Римского Франциска госпитализировали 14 февраля для обследования и лечения бронхита, от которого он страдал в течение трех недель. Через четыре дня, 18 февраля, у понтифика диагностировали двустороннюю пневмонию.

19 марта служба печати Святого престола сообщила о значительном улучшении состояния понтифика и прекращении ИВЛ. Однако в тот момент врачи оценивали состояние 88-летнего Франциска как критическое.

Вместе с тем 22 марта аргентинский кардинал Виктор Мануэл Фернандес рассказал, что Франциску придется заново учиться говорить после длительного применения искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он также опроверг слухи о возможной отставке понтифика, уточнив, что тот хочет посвятить свою жизнь другим «за то короткое время, что ему осталось».