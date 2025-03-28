Сеул, 28 марта, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Южнокорейская компания LG Electronics провела пробный перезапуск своего российского завода и внимательно следит за ситуацией вокруг урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщили в компании.

Global Look Press

«Ситуация российского филиала LG Electronics заключается в том, что, в отличие от Hyundai, вопроса о продаже филиала и других подобных вопросов не возникало. После начала конфликта производство было приостановлено, однако когда появились признаки возможного прекращения конфликта, в компании начали беспокоиться о коррозии оборудования на местных объектах, поэтому было принято решение провести пробный перезапуск», — рассказал представитель компании в беседе с «РИА Новости».

Собеседник агентства уточнил, что речь идёт о московском заводе по производству стиральных машин и холодильников. По его словам, перезапуск был необходим для предотвращения износа оборудования вследствие длительного простоя.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта газета The Korea Times сообщила, что Hyundai Motor, LG и Samsung изучают возможность возвращения на российский рынок. В издании отметили, что южнокорейский бизнес воспринимает РФ как «важный рынок для диверсификации деловых интересов», особенно на фоне таможенного давления со стороны Вашингтона. При этом уточняется, что главным условием для возвращения является мирное урегулирование украинского конфликта и отмена антироссийских санкций.

Ранее итальянская компания Ariston, производящая системы отопления, вернула контроль над своими российскими активами и стала первым западным брендом, вернувшимся в РФ. Президент России Владимир Путин 26 марта подписал указ, согласно которому ООО «Аристон Термо Рус», российская «дочка» итальянского холдинга, вернулась во владение и полное управление материнской компании.

В марте 2025 года Путин заявлял, что Москва в закрытом формате ведёт переговоры с некоторыми иностранными компаниями по поводу возвращения на российский рынок. Однако, по словам российского лидера, у компаний, которые захотят вернуться, не будет каких-либо преференций. Если некогда освободившаяся ниша сейчас занята, то она занята, подчеркнул глава государства.