Москва, 28 марта, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки боевых действий на курском направлении потеряли свыше 320 военных. Об этом 28 марта сообщили в Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Также российские силы уничтожили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии.

«За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, два квадроцикла и станция радиоэлектронной разведки, а также три пункта управления ББПЛ», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Российские силы нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Горналя, Гуево и Олешни.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 700 военнослужащих, 402 танка, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортёров, свыше 2,2 тыс. боевых бронированных машин, более 2,5 тыс. автомобилей. Кроме того, подразделения российских войск уничтожили 589 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и 123 станции РЭБ.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия 27 марта в курском приграничье потеряла более 190 военных. Также российские войска уничтожили пункт управления беспилотниками противника, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномёт и станцию радиоэлектронной борьбы.

ВС России 27 марта нанесли удар по скоплению бойцов Вооружённых сил Украины в районе Олешни Суджанского района Курской области. Ракетный удар был нанесён по району сосредоточения живой силы подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.

В тот же день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские военнослужащие установили триколор на государственном погранично-пропускном пункте в Судже на границе Курской области с Сумской областью Украины.

25 марта в ходе заседания совета по культуре президент России Владимир Путин заявил, что Москва сделает всё, чтобы покарать боевиков ВСУ, чинящих преступления в Курской области. Глава государства отметил, что эти злодеяния фиксируются следователями, а некоторые из преступников уже преданы суду. Президент также подчеркнул, что регион будет полностью восстановлен.