Москва, 28 марта, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Нападение украинских военных на мирных жителей, которые эвакуировались из города Суджи в Курской области, послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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Атака, по данным следствия, была совершена в марте текущего года с использованием беспилотника. Военные ВСУ с помощью дрона сбросили боеприпас на группу людей, пытавшихся покинуть город.

«В результате обстрела три человека получили ранения», — уточнила Петренко, которую процитировала пресс-служба СК.

Дело возбуждено по статье о теракте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Следователи намерены установить и привлечь к ответственности представителей ВСУ, причастных к преступлению, добавила она.

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