Хургада, Египет, 28 марта, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Россиянка Кристина Валиуллина, считавшаяся погибшей при крушении батискафа в египеской Хургаде, жива и находится в больнице. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство РФ в Хургаде.

Global Look Press

«Кристина Валиуллина жива и находится в больнице», — цитирует агентство сообщение российского генконсульства.

Уточняется, что при крушении погиб ее муж.

Ранее появилась информация о гибели супругов Валиуллиных из Татарстана. 38-летняя педиатр Кристина и 41-летний анестезиолог Равиль 21 марта прилетели на отдых в Египет вместе с дочками и разместились в отеле Mirage Bay. При крушении супруги пытались помочь детям и другим пассажирам.

Как передавало ИА Регнум, авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноимённой гостинице, произошла 27 марта около 10:00 мск.

В результате инцидента погибли шесть россиян, в том числе двое детей. Всего в больницы Хургады доставили 21 пострадавшего, из них 14 россиян, трое египтян и трое граждан Индии. На борту аппарата помимо членов экипажа находились 45 россиян. Большинство из них были спасены и в дальнейшем доставлены в больницы и гостиницы. Одной из причин крушения могло стать столкновение с рифом.