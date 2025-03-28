Курск, 28 марта, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Российские войска освободили населённый пункт Гоголевка в Курской области. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка в Курской области», — сказано в сообщении.

Село располагается в 6 км к западу от Суджи и в 3,5 км от государственной границы.

Потери ВСУ в курском приграничье в минувшие сутки составили более 320 человек. Кроме того, было уничтожено три пункта управления дронами противника.

Общие потери ВСУ за время боевых действий в регионе превысили 70,7 тыс. человек. Также противник лишился нескольких тысяч единиц военной техники и вооружений.

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