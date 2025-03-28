Курск, 28 марта, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области при выполнении служебно-боевой задачи. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Росгвардии.

«Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации приносит соболезнования родным и близким офицера спецназа Росгвардии», — сказано в сообщении.

Тилибов (позывной «Талиб») родился в Северной Осетии. В специальной военной операции он участвовал с февраля 2022 года. Военнослужащий выполнял боевые задачи на территории Запорожской области, в ДНР и ЛНР, а также в Курской области.

В 2022 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в зоне боевых действий, Тилибов был награждён двумя Орденами Мужества.

23 февраля 2025 года президент Владимир Путин вручил Тибилову медаль «Золотая Звезда» Героя России. Звание он получил за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевых задач СВО и за отражение нападения ВСУ на Курскую область. О подвиге Тибилова рассказал тогда в своём Telegram-канале врио главы Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня наш президент вручил майорам-росгвардейцам Марату Тибилову и Андрею Филоненко высшую награду нашей страны — «Золотую Звезду» Героя России. (…) В числе их заслуг — участие в остановке прорыва ВСУ 5 января этого года. Именно расчеты Росгвардии сумели вывести тогда из строя первый вражеский танк, что сыграло огромную роль в дальнейшем развитии боя и разгроме противника», — написал Хинштейн.

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