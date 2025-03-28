Москва, 28 марта, 2025, 12:27 — ИА Регнум. На станции Большой кольцевой линии «Савёловская» в Москве произошло задымление после возгорания вагона. Об этом 28 марта сообщили в оперативных службах.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Произошло возгорание в вагоне поезда, ликвидировано машинистом. Информация о пострадавших не поступала», — сказал собеседник агентства. По его словам, проведена эвакуация со станции» — передаёт слова источника ТАСС.

Пассажиры были эвакуированы, по предварительной информации, пострадавших нет. Позже в департаменте транспорта столицы проинформировали, что станция «Савёловская» временно закрыта, поезда следуют без остановки. Нет движения от «Электрозаводской» до «Хорошевской» по часовой стрелке для проверки состава.

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