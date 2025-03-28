Москва, 28 марта, 2025, 12:33 — ИА Регнум. В Бангкоке, где произошло мощное землетрясение, могут находиться до 2 тыс. туристов из РФ. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Игорь Броварник/ТАСС

«В Бангкоке, по предварительным данным, может находиться до 2 тыс. туристов из России. Из них около четверти ― из числа организованных путешественников. Также в Бангкоке проживает значительное количество россиян ― не туристов», ― говорится в сообщении ассоциации в Telegram-канале.

В АТОР заявили, что от туроператоров сообщений о пострадавших туристах не поступало. Также не сообщалось о разрушении отельных зданий.

«В курортных зонах Таиланда, по данным туроператоров, никаких разрушений или паники не наблюдается, туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают свой отдых «в штатном режиме», ― сообщили в ассоциации.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение. Его зафиксировали в 33 км к юго-западу от города Мандалай. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 7,7. По сведениям центра, очаг залегал на глубине 10 км. Это вызвало подземные толчки во многих районах Бангкока и его окрестностей.

Метеорологический департамент Таиланда предупредил о риске повторных афтершоков в Бангкоке. В ведомстве призвали проявить осторожность и оставаться на улице. Все экстренные службы города приведены в режим повышенной готовности.

В результате землетрясения в Бангкоке обрушилось строящееся высотное здание. По данным AFP, под его завалами оказались по меньшей мере 43 рабочих. Власти проводят экстренные спасательные работы.

На фоне сейсмособытия премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават по итогам экстренного совещания ввела в Бангкоке режим чрезвычайного положения.